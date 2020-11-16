В Магнитогорске назначен заместитель главы по городскому хозяйству
Заместителем главы Магнитогорска по городскому хозяйству назначен Андрей Литвинов, сообщили Накануне в пресс-службе администрации города.
Ранее он возглавлял МП "Магнитогорский городской транспорт".
Напомним, в октябре заместитель главы Магнитогорска по городскому хозяйству Юлий Элбакидзе ушел в отставку в связи со сменой места работы. Он назначен заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.
После его отставки и.о. замглавы города по городскому хозяйству был Дмитрий Грошев.