В Магнитогорске назначен заместитель главы по городскому хозяйству

Заместителем главы Магнитогорска по городскому хозяйству назначен Андрей Литвинов, сообщили Накануне в пресс-службе администрации города.

Ранее он возглавлял МП "Магнитогорский городской транспорт".

Напомним, в октябре заместитель главы Магнитогорска по городскому хозяйству Юлий Элбакидзе ушел в отставку в связи со сменой места работы. Он назначен заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

После его отставки и.о. замглавы города по городскому хозяйству был Дмитрий Грошев.