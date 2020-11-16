16 Ноября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию новый блок измерения качества нефти на ЛПДС "Апрельская" 

АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию блок измерения качества (БИК) нефти после замены на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Апрельская" Сургутского управления магистральных нефтепроводов.

БИК предназначен для проведения измерений показателей качества нефти, и передачи информации для расчета технологических режимов работы. Цель техперевооружения – автоматизация оперативного учета нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу Холмогоры – Клин.

БИК подобного типа в Сургутском УМН внедрен впервые. Основное отличие нового блока качества нефти от существующих – наличие поточного анализатора серы для измерения значения массовой доли серы в нефти магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин.

Помимо технологического оборудования установлена система сбора, обработки информации и управления (СОИ) ТН-02 производства АО "Транснефть – Верхняя Волга", которая обеспечивает контроль состояния и управления технологическим оборудованием БИК, сбор, обработку, передачу данных, о работе оборудования БИК и передачу информации в автоматизированную систему оперативного учета нефти и систему диспетчерского контроля и управления.

Комплексное опробование всех систем блока измерения качества нефти ЛПДС "Апрельская" проведено в сентябре 2020 года, по итогам которого БИК введен в эксплуатацию в соответствии с графиком. Работы проводились в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО "Транснефть", рассчитанную на 2020-2027гг. 

 

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АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию новый блок измерения качества нефти на ЛПДС "Апрельская" 

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Теги: Транснефть - Сибирь, лпдс апрельская



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