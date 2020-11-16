В Свердловской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов: устанавливается сумма ущерба

В Свердловской области произошел сход вагонов. Транспортные следователи проводят проверку

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все случилось на станции Грязновская Свердловской железной дороги: при отправлении грузового поезда в составе 71 порожнего полувагона произошел сход двух из них.

По предварительным данным, это случилось в результате перевода стрелки под железнодорожным составом.

В результате инцидента опрокидывания полувагонов не произошло. Пострадавших нет.

Сейчас транспортными следователями опрашиваются работники локомотивной бригады. Также устанавливается сумма причиненного ущерба.