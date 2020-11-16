На Южном Урале подтверждено 210 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 210 случаев COVID-19, восемь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 23 тыс. 312 человек.

В настоящий момент в регионе 6 тыс. 342 заболевших. За сутки выписаны 27 человек, всего в регионе выздоровели 16 тыс. 177 пациентов.

За прошедшие сутки умерло восемь человек. От COVID-19 скончались мужчины 47, 54, 75 и 82 лет и женщина 77 лет. Еще у трех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 63, 71 и 80 лет.