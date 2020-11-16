16 Ноября 2020
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Экономика В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: dosug.md

В правительстве предложили увеличить зарплаты следователей и прокуроров на 5,7%

Правительство предложило в 2021 году поднять на 5,7% зарплаты работникам прокуратуры и Следственного комитета - в 1,5 раза выше инфляции, пишут "Известия" со ссылкой на поправки ко второму чтению проекта бюджета на ближайшую трехлетку.

При этом, отмечает издание, на повышении окладов госслужащих других ведомств в следующем году планируется сэкономить. По словам главы Минфина Антона Силуанова, без этой оптимизации нельзя сбалансировать бюджетную политику.

Однако прокуратура и СК находятся в подчинении аппарата правительства, их деятельность регулируется отдельными законами, поэтому Минфин за уровень их окладов не отвечает.

Напомним, Силуанов, представлявший бюджет в Думе,отметил, что в 2021 году он будет дефицитным – дефицит составит порядка 2,4% ВВП. Компенсировать его предлагается, главным образом, за счет внутренних госзаимствований. Нарастить госдолг к 2023 году предлагается почти в два раза – до 22%.

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В правительстве предложили увеличить зарплаты следователей и прокуроров на 5,7%

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Теги: зарплаты, следователи, прокуроры



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