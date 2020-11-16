В Магнитогорске возбуждено уголовное дело за "минирование" торгового центра

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело за сообщение о минировании торгового комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в одном из торговых центров города якобы оставлен предмет, представляющий угрозу. В результате осмотра ничего опасного обнаружено не было.

Полицейские установили 32-летнего мужчину, который, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений сообщил заведомо ложную информацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.