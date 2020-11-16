16 Ноября 2020
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Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

Бурятия ввела локдаун - закрываются ТЦ, кинотеатры и кафе

Власти Бурятии приостановили работу торговых и развлекательных центров и заведений общепита с 16 по 30 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также в регионе закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы.

Бурятия стала первым в России регионом, который ввел локдаун во время второй волны коронавируса.

По словам губернатора Алексея Цыденова, меры были приняты "с целью перелома ситуации" с распространением коронавируса, продлеваться они не будут. Он подчеркнул, что система здравоохранения в республике перегружена, и если медработники "перегорят", их некем будет заменить, пишет Regnum.

Ранее в регионе ввели требование о переводе 30% работников всех организаций на дистанционный режим работы.

В октябре в Бурятии была зафиксирована вспышка коронавируса в Бабушкинском психоневрологическом интернате, где проживает 210 человек. Диагноз подтвердился у 143 человек.

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Бурятия ввела локдаун - закрываются ТЦ, кинотеатры и кафе

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Теги: бурятия, локдаун, торговые центры, кафе



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