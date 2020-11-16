В Челябинске от коронавируса скончался анестезиолог-реаниматолог областной больницы

В Челябинске скончался анестезиолог-реаниматолог выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава региона.

Врачу было 55 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

С 1993 года он работал анестезиологом-реаниматологом анестезиолого-реанимационной бригады Скорой медицинской помощи. С 2015 года анестезиолог-реаниматолог выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ГБУЗ "ЧОКБ".

"За время работы зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, хорошо владеющий современными методами анестезиологии и реанимации, являлся наставником молодых специалистов, пользовался авторитетом и уважением среди коллег и пациентов", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Челябинской области, коллектив ЧОКБ выражает искренние соболезнования родным и близким