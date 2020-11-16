Текслер продлил режим повышенной готовности до 27 декабря

В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 27 декабря. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции.

Ранее Алексей Текслер сообщил, что в регионе могут ввести новые ограничительные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В первую очередь старшеклассники и студенты будут переведены на дистанционное обучение. Затем будут ограничены по количеству участников или отменены массовые мероприятия. Также могут быть введены ограничения на работу общепита.