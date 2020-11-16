В Красновишерске введен режим повышенной готовности из-за аварии на тепломагистрали

В Красновишерске из-за порыва на тепломагистрали котельной №11 введен режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Авария произошла вчера. Жители города в соцсетях жалуются на сильный холод.

"Уже просто нет сил. Очень холодно. Дома 16 градусов тепла и трое детей", - сообщила жительница Красновишерска Екатерина.

Устранением проблемы занимаются работники компании "Теплосети".

"Одна из причин, усложняющей нахождение порыва на теплотрассе, является слив теплоносителя из системы отопления, в том числе и самими жильцами.Огромная просьба к жителям в данный момент прекратить слив теплоносителя (воды) из системы отопления, можно только убрать завоздушивание в системе ("стравить воздух"). Очень надеемся на ваше терпение и понимание", - обратились к красновишерцам власти.