Шоумен Хрусталев рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Российский шоумен Дмитрий Хрусталев сообщил, что был госпитализирован с предварительным диагнозом "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".

По его словам, ему стало плохо по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, когда он ехал в такси. Телеведущий потерял сознание и очнулся в больнице, куда его доставил водитель.

Хрусталев на своей странице в Instagram сообщил, что в настоящее время он чувствует себя хорошо и его отпустили домой. Ближайшие недели он посвятит своему здоровью и пройдет более тщательное медицинское обследование.