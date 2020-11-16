16 Ноября 2020
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Спорт
Сборная России по футболу (2020) | Фото: twitter.com/TeamRussia

Россия в меньшинстве проиграла Турции в Лиге наций, но сохранила первое место в группе

Сборная России впервые проиграла в нынешнем розыгрыше Лиге наций UEFA. Подопечные Станислава Черчесова уступили в гостях сборной Турции со счётом 2:3.

Счёт в матче открыл Денис Черышев, отличившись на 11-й минуте игры. На 24-й минуте наша сборная осталась в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова. Уже на 26-й минуте Кенан Караман счёт сравнял, а на 32-й минуте Дженгиз Ундер вывел хозяев вперёд.

Во втором тайме польский судья Шимон Марциняк за фол Далера Кузяева поставил в ворота сборной России сомнительный пенальти и на 52-й минуте Дженк Тосун увеличил преимущество хозяев. Правда уже через 5 минут сборная России в меньшинстве сумела один мяч отыграть - отличился упомянутый Кузяев. Но до конца матча счёт сравнять нашим футболистом не удалось.

В другом матче группы сборная Венгрии на своём поле сыграла со сборной Сербии вничью - 1:1. На текущий момент у России и Венгрии по 8 очков в группе, у Турции - 6, у Сербии - 3.

18 ноября сборная России завершит выступление в Лиге наций матчем со сборной Сербии, который состоится в Белграде.

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Россия в меньшинстве проиграла Турции в Лиге наций, но сохранила первое место в группе

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Теги: футбол, сборная России, сборная Турции, Лига наций



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