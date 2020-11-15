В реку Мулянка упал автомобиль с женщиной и двумя детьми
Сегодня в Перми в реку Мулянка упал автомобиль, в котором находились женщина и двое малолетних детей двух и четырех лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.
Двухлетнего ребенка спас очевидец, женщина и четырехлетний ребенок погибли. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум лицам.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Назначаются необходимые судебные экспертизы.