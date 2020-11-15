Ситуация с дефицитом лекарств в России меняется в лучшую сторону

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ситуация с лекарственными препаратами улучшается. Производители лекарств в России максимально нарастили мощности, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Михаил Мишустин поручил губернаторам "взять на личный контроль" ситуацию с ковидными койками и обеспечением лекарствами амбулаторных больных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении о текущих поручениях правительства.

Глав регионов обязали отчитаться о создании резерва коронавирусных коек до 16 ноября, далее – делать доклады в Минздрав еженедельно.

Министра здравоохранения Михаила Мурашко премьер-министр обязал создать горячую линию для регионов и медработников по всем вопросам, связанным с коронавирусом. В том числе на нее врачи смогут сообщать о дефиците лекарств и средств индивидуальной защиты.

Аналогичную горячую линию для субъектов, аптек и дистрибьюторов поручено организовать главе Минпромторга Денису Мантурову.