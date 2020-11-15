15 Ноября 2020
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пожар в Челябинской области (2020) | Фото: 74.mchs.gov.ru

Из-за гибели четырех человек на пожаре в Челябинской области возбуждено уголовное дело

Из-за гибели четырех человек, включая девятилетнюю девочку, на пожаре в городе Пласта Челябинской области возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

К проверке также подключилась прокуратура.

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Из-за гибели четырех человек на пожаре в Челябинской области возбуждено уголовное дело

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Теги: пожар, короткое замыкание, электропроводка, ребенок, пострадавшие, погибшие



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