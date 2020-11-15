Из-за гибели четырех человек на пожаре в Челябинской области возбуждено уголовное дело

Из-за гибели четырех человек, включая девятилетнюю девочку, на пожаре в городе Пласта Челябинской области возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

К проверке также подключилась прокуратура.