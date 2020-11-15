15 Ноября 2020
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пожар в Челябинской области (2020) | Фото: 74.mchs.gov.ru

В Челябинской области на пожаре погибли четыре человека, в том числе ребенок

Сегодня утром пожар в частном доме города Пласта Челябинской области унес жизни четырех человек, в том числе ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Вызов поступил в 6.05. Площадь пожара составила 150 "квадратов". Дом деревянный одноэтажный, обложен кирпичом, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован.

"Прибывшие на место силы и средства незамедлительно приступили к тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ. Ближайший источник водоснабжения, пожарный гидрант, находился на расстоянии 20 метров. К тушению приступили четыре ствола "Б", сотрудники двух звеньев газодымозащитной службы, включившись в аппараты, начали работать внутри здания", - говорится в сообщении.

пожар в Челябинской области(2020)|Фото: 74.mchs.gov.ru

В 6.44 открытое горение было ликвидировано. Во время тушения спасатели обнаружили четырех пострадавших - двух мужчин, женщину и ребенка. Через некоторое время "скорая" зафиксировала смерть всех четверых. По предварительным данным, семья считалась неблагополучной.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в надворных постройках. Для ликвидации последствий пожара было привлечено 41 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС – 23 человека, восемь единиц техники.

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В Челябинской области на пожаре погибли четыре человека, в том числе ребенок

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Теги: пожар, короткое замыкание, электропроводка, ребенок, пострадавшие, погибшие



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Развитие сюжета:

Ранее 15.11.2020 11:04 Мск Из-за гибели четырех человек на пожаре в Челябинской области возбуждено уголовное дело

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