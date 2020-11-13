В Свердловской области депутата подозревают в педофилии

Байкаловский районный суд Свердловской области на два месяца арестовал 69-летнего депутата местной думы Владимира Барыкина, сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на суд.

По предварительной информации, депутата подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Якобы в марте прошлого года парламентарий на территории своего автотранспортного предприятия "Экспресс" совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме.

В СКР информацию не комментируют.