Жителя Челябинской области приговорили к 7 годам колонии за смертельное ДТП

Суд приговорил 31-летнего жителя Карталы к 7 годам в колонии общего режима за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погибла женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла ночью 14 июля 2019 году на автодороге Снежный – Карталы. Пьяный мужчина за рулем КИА РИО выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Ладой 211440.

В результате ДТП пассажир Лады – женщина скончалась в больнице, ее ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

По решению суда мужчина должен выплатить в пользу супруга погибшей 1,5 млн рублей, и 2,5 млн рублей в пользу ребенка в счет возмещения морального вреда.