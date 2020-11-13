В Ханты-Мансийске прошла общественная приёмка центральной площади

Общественная приёмка центральной площади и фонтана "Ротонда" после ремонта состоялась в Ханты-Мансийске. В процессе благоустройства в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" подрядчик обновил 5 тыс. "квадратов" тротуара и 1,2 тыс. кв. м гранитной плитки. Стоимость выполненных работ – 40 млн руб., сообщили Накануне.RU в городском информационном центре.

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Как рассказал руководитель общественной инспекции в сфере архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийска Александр Вайсбурт, все работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.

"Здесь, в центре, есть полоса черного шлифованного гранита, которая вызывала неудобства у горожан – она была скользкой. Теперь ее поверхности специально придали шероховатость, и прежнего скольжения больше нет", – отметил Александр Вайсбурт.

Председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников Югры "Преобразование" Станислав Кононенко выразил мнение, что работы произведены качественно и на хорошем уровне.

"Раньше тут были скользкие мраморные полосы, а местами – отполированные части гранита, которые представляли опасность для горожан. Также мы указывали на поребрики, которые находились напротив Дома Дружбы народов, с неудобными выступающими краями. Сейчас замечания устранены, все это приведено в порядок", – прокомментировал общественник.

Часть гранитных плит после очистки с помощью пескоструйного аппарата использовали повторно. На ротонде заменили декоративный камень, обновили насосное оборудование, установили светодиодные светильники. Работы по обновлению фонтана начались ещё в феврале и завершились к 9 мая, однако из-за пандемии в работу его не запустили. Весной следующего года при запуске любимой горожанами "водной достопримечательности" будут присутствовать заказчик и подрядчик.

Гарантийный срок всех выполненных работ – пять лет.