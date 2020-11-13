В Ханты-Мансийске прошла общественная приёмка центральной площади

13 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Ханты-Мансийске прошла общественная приёмка центральной площади

Общественная приёмка центральной площади и фонтана "Ротонда" после ремонта состоялась в Ханты-Мансийске. В процессе благоустройства в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" подрядчик обновил 5 тыс. "квадратов" тротуара и 1,2 тыс. кв. м гранитной плитки. Стоимость выполненных работ – 40 млн руб., сообщили Накануне.RU в городском информационном центре.
Читайте также:

Как рассказал руководитель общественной инспекции в сфере архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийска Александр Вайсбурт, все работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.

"Здесь, в центре, есть полоса черного шлифованного гранита, которая вызывала неудобства у горожан – она была скользкой. Теперь ее поверхности специально придали шероховатость, и прежнего скольжения больше нет", – отметил Александр Вайсбурт.

Председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников Югры "Преобразование" Станислав Кононенко выразил мнение, что работы произведены качественно и на хорошем уровне.

"Раньше тут были скользкие мраморные полосы, а местами – отполированные части гранита, которые представляли опасность для горожан. Также мы указывали на поребрики, которые находились напротив Дома Дружбы народов, с неудобными выступающими краями. Сейчас замечания устранены, все это приведено в порядок", – прокомментировал общественник.

Ханты-Мансийск(2019)|Фото: Накануне.RU

Часть гранитных плит после очистки с помощью пескоструйного аппарата использовали повторно. На ротонде заменили декоративный камень, обновили насосное оборудование, установили светодиодные светильники. Работы по обновлению фонтана начались ещё в феврале и завершились к 9 мая, однако из-за пандемии в работу его не запустили. Весной следующего года при запуске любимой горожанами "водной достопримечательности" будут присутствовать заказчик и подрядчик.

Гарантийный срок всех выполненных работ – пять лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Ханты-Мансийске прошла общественная приёмка центральной площади

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ротонда, центральная площадь, Ханты-Мансийск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети