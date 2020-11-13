На Среднем Урале водитель погиб при реконструкции моста

В Свердловской области сотрудник строительной организации погиб во время выполнения монтажных работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел вчера около 14.00 в с. Бродово. В ходе погрузочных работ при реконструкции мостового сооружения через р. Бродовка на 52-летнего работника упал трап тяжеловесной машины. От полученных травм мужчина скончался.

Предположительно, он работал водителем АО "Мелиострой" по трудовому договору.

Проведение доследственной проверки поставлено в прокуратуре на контроль.