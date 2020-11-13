Националист Дацик условно-досрочно освободился из колонии

Националист Вячеслав Дацик, осужденный по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией, условно-досрочно освободился из колонии. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Наталья Крамарец.

Накануне Ленинградский облсуд утвердил решение Тосненского городского суда об УДО Дацика, которое обжаловала прокуратура. Апелляция была отклонена.

Напомним, боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, был не раз судим.

Очередное уголовное дело в отношении Дацика было возбуждено в мае 2016 года, когда экс-борец разгромил бордель в Василеостровском районе Петербурга, а затем устроил "голый марш" с работницами салона.

В марте 2018 года суд приговорил Дацика к 3,5 годам лишения свободы. Он был обвинен в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое.

В феврале 2019 года Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор националисту. Было принято решение об освобождении его от уголовного преследования в связи с отбытием наказания.