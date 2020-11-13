Куйвашев: Контактные по коронавирусу будут рассматриваться как заболевшие

Жители Свердловской области, являющиеся контактными по COVID-19, будут автоматически зачисляться в список зараженных. Об этом в своем Instagram написал глава региона Евгений Куйвашев.

"Мы уже в ближайшее время планируем в отношении контактов первого уровня ввести подход, когда они - даже если видимых признаков болезней у них нет - будут сразу рассматриваться как заболевшие, им сразу же будет назначаться профилактическое лечение и они сразу же автоматически смогут воспользоваться больничным", - заявил губернатор.

Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области был выявлен 321 новый случай коронавируса, а общее число переболевших коронавирусом свердловчан превысило 40 тыс.