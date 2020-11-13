На Южном Урале директора школы подозревают в мошенничестве

В Челябинской области директор школы в Еткульском районе подозревается в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемая фиктивно трудоустроила в учебное учреждение сотрудницу, которая не работала. Часть ее зарплаты она частично присвоила. Ущерб составил более 280 тыс. руб.

Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления и выявлению других преступных эпизодов.