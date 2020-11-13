13 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
Развязка, Мельникайте, 30 лет Победы, Тюмень (2020) | Фото: Правительство Тюменской области

В Тюменской области за год отремонтировали 191 км дорог в рамках нацпроекта

В Тюменской области завершился дорожный сезон ремонта по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За 2020 г. отремонтировано 191 км дорог, об этом сообщили Накануне.RU в региональном главном управлении строительства.
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Из этих 191 км 15 км – дороги федерального значения, 27,9 км – региональные, расположенные вне Тюменской агломерации (за пределами Тюмени и Тюменского района), 34 км – региональные дороги в агломерации, 24,77 км – местные дороги в Тюмени и 74,72 км – трассы в Тюменском районе.

Кроме того, в этом году в реализацию нацпроекта вошли два крупных объекта транспортной инфраструктуры. Первый – реконструкция транспортной развязки на пересечении Мельникайте и 30 лет Победы. Работы там были завершены раньше срока.

Дорожная развязка в Тюмени(2020)|Фото: Администрация Тюмени

Второй крупный объект – строительство дороги по улице Мельникайте от моста через реку Тура до улицы Дружбы. Работы там продолжаются. По завершении строительства дорожное движение будет организовано по двум проезжим частям протяженностью 1,5 км, между которыми будет разделительная полоса. На каждой проезжей части будет по три полосы движения шириной не менее 3,75 м. Пешеходное движение будет организовано в обоих направлениях. Помимо этого, на правой стороне будет комбинированный тротуар: пешеходная и велосипедная зоны, разделенные между собой бортовым камнем и зеленой зоной. Срок завершения работ – 15 ноября.2021.

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В Тюменской области за год отремонтировали 191 км дорог в рамках нацпроекта

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Теги: Безопасные и качественные автодороги, ремонт, дороги



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