В Вятских Полянах работы по берегоукреплению реки Тойменки завершены по графику

Накануне делегация Росводресурсов оценила завершенные работы по берегоукреплению реки Тойменки в Вятских Полянах в Кировской области, передает корреспондент Накануне.RU. Река Тойменка протекает в северо-восточной части Вятских Полян. В прибрежной полосе расположены жилые дома, втодорога. Воды Тойменки подмывали берег, который начал обрушаться. Возможный ущерб в случае обрушения берега мог составить 140 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-центра правительства Кировской области, для укрепления берега за счет средств областного и местного бюджетов был разработан проект, который предусматривал укрепить берег с применением габионных конструкций на протяжении 697 метров. Стоимость работ составила 103,2 млн рублей, из которых 73,7 млн рублей — средства федерального бюджета.

Работы стартовали в 2017 году. Заказчиком работ выступила администрация, которая в дальнейшем будет собственником построенного гидротехнического сооружения. Работы выполнил подрядчик — ООО «Энергия» под контролем министерства охраны окружающей среды Кировской области.

Был проведен целый комплекс работ: для снятия давления воды был устроен дренаж из перфорированных труб, установлены смотровые колодцы, водоприемный колодец, водоотводная канава с водосбросным сооружением, сделан лестничный спуск с металлическими ограждениями, устроены подпорные стенки, установлены габионные конструкции. Берег был отсыпан грунтами и щебнем, уплотнен.

В министерстве охраны окружающей среды Кировской области подчеркивают, что берегоукрепление Тойменки, наравне с берегоукреплением Вятки в Вятских Полянах, — самые масштабные гидротехнические работы, которые в последние годы проводились в регионе.