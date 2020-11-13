Федеральные поправки в бюджет коснутся Копейска. Мякуш оценил это позитивно

Депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили собственные поправки в федеральный бюджет страны, который во втором чтении будет рассмотрен 26 ноября. Общая стоимость поправок "тянет" на 14 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Представленные "единороссами" поправки в документ Минфина касаются вопросов благоустройства российских городов, субсидирования отдельных направлений авиаперевозок, даже увеличения финансирования таких проектов, как "Юнармия". Отдельной строкой прописывается переселение 7 тыс. семей в 22 населенных пунктах России, это касается жителей небольших городов и поселков, где ранее были закрыты и законсервированы шахты. Переселение людей из таких населенных пунктов будут проводить в 2021-2023 гг.

"В основном, это моногорода, где были шахты. В 2020 году их 16. За счёт увеличения финансирования новыми участниками программы станут такие горда, как Воркута, Новокузнецк, Александровск-Сахалинский, Долинск, Невельск, Копейск. Люди уже давно ждут этого переселения и благодаря дополнительному выделению средств, думаю, что удастся до конца 2024 года эту проблему решить", —пояснил позицию фракции "ЕР" Сергей Неверов.

"Главными акцентами работы при подготовке регионального бюджета всегда были и остаются выполнение социальных обязательств, забота о людях. Улучшение условий жизни наших граждан – вот основная задача, которую мы должны выполнять, несмотря на осложнение условий формирования доходной части бюджета", - прокомментировал спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш представленные поправки.