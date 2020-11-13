Высотка, которая разрушит все: почему стройка на месте "Темпа" "убьет" Уралмаш

Место на Уралмаше, где до 2018 г. находился кинотеатр "Темп", хотят отдать под строительство 29-этажного жилого комплекса. При этом, застройщик, вероятно, не учитывает инфраструктуру территории и внешний облик микрорайона. ЖК будет располагаться между улицей 22-го Партсъезда и бульваром Культуры. По мнению жителей Уралмаша, "свечка" не только изуродует исторически сложившийся облик района, но и станет причиной проблем со светом, водой и свободными парковочными местами для окружающих домов.

Как передает корреспондент Накануне.RU, руководитель Центра авторских экскурсий "Екбгуляем" Дмитрий Москвин и архитектор, директор архитектурной группы Podelniki Полина Иванова подробно рассказали журналистам о том, что ждет Уралмаш в случае, если в администрации города одобрят проект строительства ЖК и какие есть альтернативы этому.

По словам Полины Ивановой, основной проблемой, которая сразу бросается в глаза, является нарушение общего архитектурного ансамбля. На маленьком участке земли, окруженном домами, высота которых не превышает пять этажей, расположится высотка в 29 этажей. Помимо того, что здание перекроет солнечный свет окружающим сооружениям, оно также будет "нелепо контрастировать" на фоне других домов. К ее словам присоединился и Дмитрий Москвин, отметив гармоничность социальной части микрорайона.

"Я всегда говорил, что ул. 22 Партсъезда - это своеобразная западная граница соцгорода Уралмаш. Так получилось, что за все советские и постсоветские годы здесь не было построено ничего высотного. А то, что даже было построено, очень четко вписалось в застройку и высотность соцгорода. Эта среда уникальна прежде всего тем, что это не типовая застройка. Даже если здесь есть хрущевки, они грамотно встроены в среду целой командой архитекторов, которые думали не о заселенности домов людьми, а о комфорте и инфраструктуре", - сказал Москвин.

Сейчас же, по словам архитектора Полины Ивановой, планируется построить очень плотный квартал и застроить его по самому периметру. Более того, территория почти со 100% вероятностью будет закрыта от других жителей Уралмаша по примеру других новостроек - как тот же "двор-колодец" "Клевер-парка".

"Там может быть восхитительная среда: современные застройщики умеют делать красивую среду, но она будет исключительно для жителей этого квартала", - заявила архитектор, отметив, что это станет первой огороженной зоной на Уралмаше.

После возведения высотки у жителей окрестных домов упадет стоимость на жилье. Они будут ждать, пока их расселят, продавая свои квартиры застройщикам, что постепенно приведет к исчезновению исторического микрорайона. Вместо этого, по мнению Москвина, лучше было бы обратить внимание на заброшенные сооружения Уралмаша, реконструкция которых сама по себе убрала бы потребность в большей части новых строений.

"На Уралмаше очень много объектов заброшено. Возле бывшего кинотеатра находится заброшенная школа, которая более десятка лет находится в полуруинированном, выжженном состоянии. Мы выйдем на площадь Первой Пятилетки и увидим пустующую гостиницу "Мадрид", частично разрушенное здание Фабрики-кухни, мы увидим полностью пустующее здание лаборатории УЗТМ, пустующее здание "Ильича-2", увидим заводоуправление, которое расселяли весной и сейчас, постепенно, некоторые офисы туда вернулись: то есть огромное количество пространств, которые можно развивать. Нужно просто четко представить план: как эти пространства будут работать для жителей Уралмаша. Вопрос не в их сносе, а в их восстановлении и возращении им разных функций, полезных для местных жителей", - пояснил Дмитрий Москвин.

По его словам, развитие микрорайона привлечет больше жителей, поскольку те же самые 9-этажные новостройки появятся в месте, насыщенном жизнью. В связи с этим повысится и стоимость на жилье, что будет выгодно застройщику, и среда будет более-менее сохранена.

Высотная новостройка повлияет и на ближайшие культурные объекты. Среди них заброшенная школа с барельефами и портретами дочери застройщика Уралмаша Виктора Анфимова и позже учительницы этой самой школы и сына скульптора Михаила Новаковского.

Также рядом находится объект культурного наследия, памятник конструктивизма и авангардной архитектуры – последняя довоенная баня в городе, которая даже в годы войны не прекращала своего функционирования (исключением стала эпидемия коронавируса). Застройщик же не учитывает зону охраны признанного памятника регионального значения, поскольку часть гаражей сразу за баней также планируется отдать под девяти- и 22-этажные жилые дома.

Да, на Уралмаше уже есть примеры стилистически иных построек среди привычного ансамбля, но при этом они не выбиваются из целостной картины микрорайона. Так храм, ставший объектом первой "скверной истории" в Екатеринбурге в 90-е г., если немного и контрастирует на фоне расположенных рядом зданий, то совершенно не виден с площади Первой Пятилетки, поскольку закрыт от требовательного взгляда гостиницей "Мадрид".

"Уралмаш - это, по сути, последняя исторически сложившаяся среда в Екатеринбурге, где когда-то все по-умному спроектировали и доделали. На бульваре Культуры это очень хорошо видно: мы видим дома второй половины 30-ых годов и видим напротив хрущевские здания начала 60-ых, но при этом они друг друга продолжают и дополняют. В городе больше нет таких мест: все микрорайоны уже подверглись точечной застройке. При этом все, что касается эпохи авангарда и соцгорода как проекта – это единичность: один проект в мире. Единичность в обычных культурных условиях стараются оберегать и делать символом, - утверждает Дмитрий Москвин. - Все уважают Джоконду, Лувр, Букингемский дворец или Эмпайр-стейт-билдинг, потому что он один такой и это интересно. Уралмаш - это последний оплот нашей историчности, и если через пару лет бездумно воткнуть многоэтажки, мы просто получаем город, в котором непонятно, где интересно, комфортно и приятно жить, учитывая то, что запросы людей постоянно трансформируются".

Проблема высотных застроек посреди малоэтажек заключается и в увеличении потребляемой электроэнергии и водоснабжения.

"Застройщики сейчас ориентированы на то, чтобы приземлиться на существующие коммуникации, поэтому они и не любят строиться где-то на окраине. Главное побыстрее подключиться к сетям: дешевле, проще, но объем от этого не увеличивается. Это частое явление, когда появляется многоэтажка, а в соседних домах резко падает давление воды. В Верхней Пышме есть квартал, где жители пятиэтажек уже несколько лет бьются с застройщиком, соорудившим рядом многоэтажку, потому что у них периодически выключается вода", - рассказал руководитель "Екбгуляем".

С застройщиком тоже интересная история. Им выступает некий "ЖК "Темп", история проектов которого не отслеживается. По мнению активистов, это уже известный городу застройщик, который прикрывается новым именем, дабы "не запятнать такими проектами свою репутацию". Но больше всего активистов возмущает, что в сентябре этого года депутаты гордумы предоставили застройщикам Екатеринбурга возможность больше не договариваться о внешнем облике возводимых ими зданий.

"У нас в стране есть разные варианты регулирования градостроительных процессов, - поясняет Полина Иванова. - Один вариант - градостроительный совет: когда есть экспертный круг людей, которые говорят, как и где строить. Такой подход базируется на экспертности. Есть другой подход - регламентация, когда для всех есть одинаковые и четкие правила: мы знаем, что город поделен на зоны, и знаем, что строится в каждой из них - застройщики знают, что для каждого района действуют свои особенности".

Не так давно в уральской столице еще действовал градостроительный совет, но после изменения документации, застройщики имеют право строить что и где хотят.

"Откуда возникли 29 этажей? Это самая высокая этажность, которую можно строить без согласования с Москвой. То есть они просто решили взять все от этого участка. Сейчас важно, чтобы город на это отреагировал, тогда администрация города и главархитектура смогут что-то сделать. Если жители никак не отреагируют, главархитектура пойдет на поводу у застройщика", - заявила архитектор.

Тут важно мнение каждого жителя Уралмаша и города в целом. По заявлению активистов, пока строительство высотки находится только на этапе проектирования, а значит, есть шанс договориться с застройщиком и администрацией города посредством петиции и общественных обсуждений, которые продлятся до 16 ноября.

"Наше предложение не в том, чтобы законсервировать Уралмаш, - сообщает Полина Иванова. - Наше предложение в том, чтобы эту среду развивать в том ключе, в котором она была заложена. То есть сейчас для этих двухполосых улиц, того количества садиков и школ нужно делать двух- и пятиэтажную застройку. Внутри квартала можно дойти до девяти этажей. Тогда эти девятиэтажки не будут видны с улицы и площади, не будут нарушать общую структуру. Увеличивать площадь так значительно - с двух этажей до 29 - это просто катастрофа для района".

По поводу высотной застройки в микрорайоне уже высказался глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

"Уралмаш - это архитектурная жемчужина не только города Екатеринбурга, но и всей страны. Уралмаш - это кладезь конструктивизма. Когда сформирована такая городская ткань, ставить рядом 25-30 этажей - это уже, как говорится: "где баланс?" Есть у города генплан, там на сегодня многоэтажная застройка. Возможно. Если мы в рамках обсуждения нового генплана, в том числе вместе с депутатами и экспертами, приходим к выводу, что у этой зоны должны быть отдельные градостроительные ограничения, то это можно сделать. Я к Уралмашу тоже отношусь с особым пиететом, потому что очень многие исторические здания, которые сегодня есть на Уралмаше, их можно просто сохранять. А когда возникает многоэтажное жилье, то безусловно, это вызывает опасение", - заключил градоначальник.