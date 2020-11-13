13 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Южноуральца будут судить за ДТП с двумя погибшими

58-летнего жителя Челябинской области будут судить за ДТП, в котором погибли два человека и пострадали два подростка, сообщили Накануне.RUв пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла в январе 2019 года на участке 198 км автодороги "Черноречье-Бреды". По версии следствия, в условиях плохой погоды ГАЗ 33104занесло, и он выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем ВАЗ 11193.

В результате ДТП 26-летний водитель ВАЗ и его 18-летний пассажир скончались. 16-летнему пассажиру ВАЗ причинен тяжкий вред здоровью, а 14-летний пассажир получил телесные повреждения средней тяжести.

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Южноуральца будут судить за ДТП с двумя погибшими

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Теги: ДТП, авария, суд,



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