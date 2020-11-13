13 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Число переболевших коронавирусом свердловчан превысило 40 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области был выявлен 321 новый случай коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (139 человек) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество случаев коронавирусной инфекции на Среднем Урале составляет 40 тысяч 11.

Также за сутки в области было выписано 323 человека и зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 32 тысячи 154, скончались 874 заболевших.

Напомним, ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что коронавирус не будет побежден еще очень долго.

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Число переболевших коронавирусом свердловчан превысило 40 тысяч

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Теги: коронавирус, заболевшие, Свердловская область, случаи, оперштаб



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