Число переболевших коронавирусом свердловчан превысило 40 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области был выявлен 321 новый случай коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (139 человек) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество случаев коронавирусной инфекции на Среднем Урале составляет 40 тысяч 11.

Также за сутки в области было выписано 323 человека и зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 32 тысячи 154, скончались 874 заболевших.

Напомним, ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что коронавирус не будет побежден еще очень долго.