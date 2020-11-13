На Южном Урале в новый инфекционный центр госпитализировано 11 человек

В Челябинской области новая областная инфекционная больница приняла первых пациентов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт, в настоящий момент в новый инфекционный центр госпитализировано 11 человек, для того, чтобы проверить работу всех систем.

"Со следующей недели уже начнется плановая госпитализация. Все технологии в новой больнице отрабатываются", - рассказала она.

Напомним, 11 ноября в Челябинской области начала работать новая областная инфекционная больница, построенная за 74 дня. На строительство больницы из бюджета области было выделено 1,9 млрд руб., ещё 550 млн направлено на оснащение медицинского учреждения – закуплено самое современное оборудование. Улице, на которое построен центр, присвоено название "Героев медиков".

Это самая крупная больница в области. Уже сейчас здесь развернуто 360 коек, из них 40 реанимационных для пациентов с коронавирусом. В случае экстренной необходимости здесь можно будет развернуть 482 койки.