Песков опроверг сообщения, что вакцина от COVID-19 появилась благодаря дочери Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения, что вакцина от коронавируса появилась благодаря дочери Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, она просто стала добровольцем, пишет РИА Новости.

Ранее выяснилось, что дочь Путина не советовалась с отцом перед тем, как поставить прививку в качестве добровольца. "Ей по работе надо тоже", - рассказал ранее сам президент. Он подтвердил, что прививку поставила старшая дочь Мария, работа которой связана с медициной.