В Челябинской области за сутки умерли восемь пациентов с COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки у 207 человек подтвержден COVID-19, восемь пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 22 тыс. 682 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 885 заболевших. За сутки выписаны 122 человека, всего в регионе выздоровели 16 тыс. 27 пациентов.

За прошедшие сутки умерло восемь человек. От COVID-19 скончались мужчины 81 и 83 лет. Еще у шести человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 51, 67, 83 и 105 лет и женщины 63 и 72 лет