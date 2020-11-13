13 Ноября 2020
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коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Врач назвал самых опасных разносчиков COVID-19

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко назвал самых опасных распространителей коронавируса.

Так, к их числу он отнес перенесших COVID-19 людей, которые после болезни отказываются носить средства индивидуальной защиты.

По словам специалиста, в первую очередь это дети и молодежь – "те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает".

В интервью "Ленте.ру" врач пояснил, что инфекция остается в верхних дыхательных путях даже после заболевания.

Ранее эксперты заявляли, что излечившиеся от коронавируса пациенты могут оставаться заразными больше месяца даже после исчезновения всех клинических признаков. При этом чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет коронавирус в окружающую среду.

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Врач назвал самых опасных разносчиков COVID-19

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Теги: коронавирус, распространители



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