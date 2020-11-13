На станции Черниговка ЮУЖД произошел сход двух железнодорожных вагонов

На станции Черниговка Южно-Уральской железной дороги произошел сход двух грузовых железнодорожных вагонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 13 ноября. Сход вагонов произошел при производстве маневровых работ.

В результате инцидента никто не пострадал, железнодорожное полотно не повреждено

Задержек движения поездов не было.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям машиниста локомотива и техническому состоянию железнодорожных путей.