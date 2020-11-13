Победившая на выборах костромская уборщица решила не покидать свой пост

Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская приняла решение остаться на своем посту.

Комментируя слухи о том, что она решила оставить пост чиновника, Удгодская сказала, что у нее были такие мысли.

Но благодаря поддержке депутатов, которые пообещали помогать в решении всех вопросов, она решила не уходить, пишет Regnum.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту России про случай в Костромской области, где уборщица неожиданно для всех стала главой поселкового совета. Памфилова не стала упоминать, что сама уборщица не раз в интервью говорила, что играла роль спойлера – кандидата, которого никто не воспринимает всерьез, часто его приглашают более весомые участники выборов, чтобы создать видимость конкуренции или, например, оттянуть голоса у конкурента. Однако действующий глава поселения и другие кандидаты настолько не устраивали местных жителей, что они предпочли проголосовать за спойлера.