13 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Фонд святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Фонд святой Екатерины закупил для свердловских больниц кислородные концентраторы

Крупную партию кислородных концентраторов закупил Фонд святой Екатерины для больниц Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, 64 аппарата уже поставлены в центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское", психиатрическую больницу №7 Екатеринбурга, Областную наркологическую больницу, Медицинский центр "Бонум", городскую больницу №1 Нижнего Тагила, Верхнепышминскую ЦГБ, инфекционную больницу Нижнего Тагила, Ирбитскую ЦГБ, Богдановическую ЦРБ, больницу медицинской реабилитации "Липовка", санаторий "Руш" и Алапаевскую ЦРБ.

Общая стоимость приобретенного оборудования составила свыше 4 миллионов рублей. В медицине кислородные концентраторы используются в лечебно-профилактических целях, с их помощью проводят кислородную терапию для людей с легочной недостаточностью. Концентраторы кислорода Армед 7F-5L производит до 5 литров кислородной смеси в минуту и оборудованы панелью управления на русском языке. На дисплее отображается скорость движения воздушно-кислородной смеси, которая настраивается механическим регулятором. Маневренные колеса позволяют легко перемещать аппарат из одного помещения в другое.

Кислородный концентратор при установке в больнице или клинике может быть подключен к имеющимся наркозным аппаратам ИВЛ. При индивидуальном использовании может служить аналогом системы централизованной подачи газов. Как отметили в АО "ПТП "Медтехника", компании, занимающейся поставками концентраторов, эта техника зарекомендовала себя как максимально надежная и эффективная.

"Все концентраторы кислорода, которые пришли к нам в центр, уже используются в "красной зоне". Это очень своевременная помощь, так как обеспеченность медучреждения кислородом в условиях пандемии коронавируса является одним из ключевых факторов, позволяющих нам добиться положительных результатов при лечении больных", - рассказала главная медицинская сестра МКМЦ "Бонум" Наталья Шекунова.

"Мы находимся в постоянном взаимодействии с министерством здравоохранения региона и максимально оперативно реагируем на все запросы, которые поступают в фонд. Помимо концентраторов, на сегодняшний день уже начался монтаж систем кислородного газоснабжения в четырех больницах", - заявил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что ранее фонд закупил для Екатеринбургской станции "скорой помощи" 30 машин на базе Ford Tranzit, оборудованных самой современной медицинской техникой, а также кислородную станцию.

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Фонд святой Екатерины закупил для свердловских больниц кислородные концентраторы

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Теги: кислородные концентраторы, больницы, Фонд святой Екатерины



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