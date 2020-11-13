13 Ноября 2020
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Уличный туалет (2020) | Фото: gorod.lv

"До сих пор "бегают на улицу": в Хабаровске жители поселка вынуждены скидываться на общественный туалет

В пригороде Хабаровска местные жители начали "благотворительный сбор средств" на постройку теплого уличного туалета. В объявлении, которое быстро разошлось по соцсетям и СМИ, говорится, что сейчас без туалета вынуждены обходиться сотрудники и посетители фельдшерско-акушерского пункта, почтового отделения, дома культуры, библиотеки, конечной остановки маршруток.
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Активисты из посетителей этих заведений решили открыть сбор денег на постройку теплого общественного туалета. Они оценили проект в 900 тыс. руб. Сейчас справлять нужду гражданам приходится в покосившемся дощатом сарайчике без освещения и с дырой в полу вместо унитаза.

Сбор средств на строительство туалета.(2020)|Фото: DVHab.ru

После огласки в СМИ о туалете в Матвеевке написал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. "Вопиющая история – люди собирают в Матвеевке деньги на нормальный туалет. ФАП, почта, ДК, спортивная секция: посетители до сих пор "бегают на улицу". Если люди берутся сами решать государственные задачи – значит власть на местах недорабатывает, плохо справляясь со своими обязанностями. Поставил задачу профильным министерствам подключиться и вместе с администрацией Хабаровского района найти финансирование. Надо в кратчайшие сроки закрыть этот вопрос", - написал глава региона в telegram.

Кстати, сегодня же стало известно, что на охрану Дегтярева из краевого бюджета планируется потратить более 30 млн руб.

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"До сих пор "бегают на улицу": в Хабаровске жители поселка вынуждены скидываться на общественный туалет

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Теги: туалет, сбор средств, михаил дегтярев



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