Для Дегтярева наймут семь телохранителей

Правительство Хабаровского края объявило тендер на оказание услуг охраны главы региона в 2021 году.

Врио губернатора Михаила Дегтярева, назначенного на пост в июле текущего года, круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни будут охранять семь человек.

На эти цели из краевого бюджета на телохранителей планируется потратить более 33 млн рублей, сообщает Regnum.

Ранее Дегтярев объяснил, для чего установил перед своей приемной металлоискатель и усилил охрану. По его словам, он не чувствует себя в безопасности, ему поступают угрозы.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.

Нового главу региона встретили в его новой вотчине митингом. Жители Хабаровска, которые проводят акции протеста после задержания экс-губернатора Сергея Фургала, собрались у здания правительства и кричали "Дегтярев, выходи!". Кроме того, был "заминирован" аэропорт Хабаровска, куда должен был прилететь врио губернатора.