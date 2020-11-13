На реке Талая в Новоуральске появилось "нефтяное пятно"

В ЗАТО Новоуральск проверяют информацию о загрязнении акватории местной реки.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в соцсетях опубликована видеозапись, на которой в акватории реки Талая просматривается "нефтяное пятно". Известно, что его обнаружили в районе дома №14 по улице Монтажников.

К проведению проверки привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона. Специалисты отберут пробы воды, а также установят размер ущерба, причиненного окружающей среде.

Как заверили в надзорном ведомстве, при наличии оснований обязательно будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало Накануне.RU, в начале октября очередное "нефтяное пятно" заметили на реке Исеть в Екатеринбурге.