В Магнитогорске экс-начальник отдела Ростехнадзора получил условный срок и штраф за взятки

Бывшего начальника Магнитогорского территориального отдела Ростехнадзора Владимира Скрыпникова приговорили к 5 годам лишения свободы условно со штрафов в 1,3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2017-2020 гг. осужденный получил взятки на сумму более 900 тыс. руб. от представителей коммерческих организаций за непринятие мер по выявленным нарушениям.

Осужденный признал вину и заключил досудебное соглашение.