В Екатеринбурге водитель сбил пешехода с ребенком на руках и скрылся с места ДТП

12 ноября около 19:30 в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, водитель автомобиля "Мазда Фамилия" наехал на пешехода, который на руках переносил ребенка. После автоаварии водитель с места происшествия скрылся.

В результате ДТП пострадала двухлетняя девочка. По словам отца, он вместе с семьей шел к парковке для того чтобы сесть в свой автомобиль и поехать домой, ребенка он держал на руках.

Неожиданно с прилегающей территории выехал автомобиль и совершил наезд на них. От удара он поскользнулся и уронил ребенка на капот автомашины.

В настоящее время ведутся поиски виновника аварии.

Напомним, днем ранее в Свердловской области столкнулись локомотив и легковой автомобиль. Водитель машины сбежал.