13 Ноября 2020
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Происшествия Сибирский ФО
пруд пятно Екатеринбург (2017) | Фото: vk.com/imperius

Росприроднадзор: Иртыш под Омском загрязнен нефтепродуктами

На реке Иртыш в Омской области выявлено два факта загрязнения воды нефтепродуктами.

Согласно пробам моды, превышены предельно допустимые концентрации нефтепродуктов до 52 раз. О пятнах нефти в реке сообщили местные жители. После этого было инициировано исследование.

Радужное пятно было выявлено в протоке Иртыша и основном русле вдоль правого берега у поселка Новотроицкое и деревни Малокулачье Омского района, а также у села Чернолучье.

По предварительным данным, источник загрязнения - суда, сбросившие в реку загрязненную воду. Акватории обработали сорбентом, выставлены боновые заграждения, сообщает ТАСС.

Напомним, Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура по поручению прокуратуры округа провела проверку информации о загрязнении нефтепродуктами реки Нумги Надымского района.

В сентябре компания "РИТЭК" занималось погрузкой нефти с нефтеналивного причала поселка Нумги на танкер ТН-739. После этого в СМИ появилась информация о загрязнении речки. 29 сентября сотрудники природоохранной прокуратуры и руководитель "РИТЭКБелоярскнефть" выехали на место происшествия.

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Росприроднадзор: Иртыш под Омском загрязнен нефтепродуктами

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Теги: нефтепродукты, загрязнение, Иртыш



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