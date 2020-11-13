Исследование показало недоверие россиян к опросам

Большинство жителей России интересуются опросами, при этом не полностью доверяют их результатам, говорится в исследовании центра НАФИ.

Так, около две трети граждан интересуются результатами опросов, однако 71% участников исследования не доверяют им в полной мере. На данный показатель влияют репутация компании, которая проводила опрос, и формулировки заданных вопросов.

В целом 78% жителей страны за последние три года принимали участие в исследованиях общественного мнения, сообщает РИА "Новости".