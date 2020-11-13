13 Ноября 2020
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске к 2024 году появится три новых микрорайона

Перспективы Восточного планировочного района на ближайшие шесть лет обсудил глава города Василий Тихонов со своими заместителями. По информации основного застройщика этой части города, ЗАО "Нижневартовскстройдеталь", строительство новых жилых домов там начнётся в 2021 г. с квартала №40. До 2024 г. завершится строительство кварталов №№40, 41, 42, об этом сообщили Накануне.RU в мэрии.

Для обеспечения новых районов транспортной и инженерной инфраструктурой построят автомобильные дороги, необходимые магистральные инженерные сети. Сети теплоснабжения по улицах Северной и Героев Самотлора будут выполнены в рамках концессионного соглашения с АО "Городские электрические сети". Магистральные сети водоснабжения планируется построить в рамках муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска".

Деньги на дороги выделят в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" с привлечением средств из федерального и окружного бюджетов. С 2021 по 2024 гг. запланировано строительство улиц Северной и Салманова общей стоимостью 856 млн руб. и протяженностью 2,5 км. Запланированы также проектирование и строительство улицы Героев Самотлора (от Северной до улицы Тимошкова) протяженностью порядка 1,1 км.

"Очень важно иметь чёткое видение предстоящей работы, чтобы обеспечить жителям новых районов Нижневартовска высокое качество жизни и комфорт. Важную роль в планировании играют национальные проекты, являющиеся надежным инструментом развития. Уже сейчас в рамках нацпроекта "БКАД" была построена улица Романтиков, обеспечивающая проезд к лицею имени Пушкина. Строительство этого образовательного учреждения, в свою очередь, осуществляется в рамках национального проекта "Образование"", - сказал Тихонов.

Василий Тихонов, глава города Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" застраивает квартал В-1 в старой части города. Запланированы проектирование и строительство участка улиц Героев Самотлора (от Нововартовской до Строителей) и Строителей (от Героев Самотлора до Ханты-Мансийской).

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В Нижневартовске к 2024 году появится три новых микрорайона

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Теги: Нижневартовск, микрорайон, Василий Тихонов



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