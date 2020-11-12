На курганских дорогах работает гаишник в костюме Смерти

Сотрудник ДПС в Кургане решил удивить местных водителей и вышел на работу в костюме Смерти, передает Telegram-канал "РосСкандал".

На обочине одной из трасс развернулся целый перформанс: сразу несколько сотрудников ГАИ выстроились в ряд, показывая увеличение скорости на дороге, а пиком стала "Смерть с косой", приветствующая проезжающих мимо водителей.

Как оказалось, это спланированный местным отделением ГИБДД флешмоб "Дорожный ангел", который показывает, к чему может привести превышение скорости.