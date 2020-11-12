Студенты-медики теперь могут самостоятельно брать тесты на коронавирус

Минздрав РФ разрешил студентам медицинских вузов самостоятельно брать анализы для теста на COVID-19. Для этого они должны освоить минимум три курса образовательной программы, сообщается в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи... лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более", - говорится в приказе.

Напомним, по сообщению от оперштаба, за последние сутки в России выявлено 21 тыс. 608 случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 5 тыс. 571 (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлен 1 млн 858 тыс. 568 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 439 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 32 тыс. 032 человека.