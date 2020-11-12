12 Ноября 2020
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бюджет (2016) | Фото: novosaratovka.spb.ru

Бюджет Кировской области на 2021 год останется осциально-ориентированным

Сегодня в правительстве Кировской области в формате прямой трансляции состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на 2021 год и период 2022-23гг.,  передает корреспондент Накануне.RU. В обсуждении участвовали губернатор Кировской области Игорь Васильев, первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, профильные министры.

Министр финансов Кировской области Лариса Маковеева отметила: " Как и в предыдущие годы, областной бюджет является социально ориентированным. На долю социальных расходов приходится 43,1 млрд рублей или 64%. Почти четверть всех расходов областного бюджета (24%) направляется на образование. Их объем в следующем году составит 16,2 млрд рублей, в том числе на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» – 1,1 млрд рублей".

Что касается сферы здравоохранения, то более 10 млрд рублей с учетом платежей за обязательное медицинское страхование неработающего населения области будет направлено в эту отрасль в регионе. На реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено более 2 млрд рублей. Со следующего года, в частности, в Кировской области начнется реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. В проекте бюджета на ближайшие три года на реализацию программных мероприятий предусматривается по 1,2 млрд рублей ежегодно.

На социальную политику планируется направить 15,7 млрд рублей, из которых 13 млрд рублей – это средства на социальную поддержку граждан. В следующем году будут сохранены все действующие меры социальной поддержки жителей области. В рамках национального проекта «Демография» на финансовую поддержку семей при рождении детей будет направлено 2,5 млрд рублей. Поддержка будет предоставлена на 21,8 тысяч детей по пяти направлениям.

Также в следующем году запланирована модернизация системы оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта. Это новое направление социальной поддержки малообеспеченных граждан, предусматривающее мероприятия по поиску работы, дополнительному обучению и профессиональной переориентации. На данные цели предусмотрено 301,3 млн рублей, социальную помощь планируется оказать более 2 тысячам граждан, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

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Бюджет Кировской области на 2021 год останется осциально-ориентированным

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Теги: бюджет кировской области, публичные слушания, социально-ориентированный бюджет



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