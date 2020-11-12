Новый уральский полпред Владимир Якушев пообещал поддерживать Курганскую область

12 ноября в Екатеринбурге прошла первая пресс-конференция Владимира Якушева в новом статусе – полномочного представителя президента России на Урале. Местной прессе экс-министр строительства России хорошо знаком – Якушев много лет проработал губернатором Тюменской области. Особенно "акул пера" удивила ретивость нового полпреда – он собрал пресс-конференцию на второй день после своего официального назначения. Ранее никто из полпредов подобного не делал. Это говорит о готовности Якушева быть открытым с журналистами, хотя он подчеркнул – особой радости встречи со СМИ в таких форматах у него не вызывают.

Из-за пандемии коронавируса пресс-конференция состоялась в режиме видеосвязи с регионами УрФО. Журналисты сначала не очень активно задавали вопросы, но к концу видеовстречи оживились, а сам Якушев был в хорошем расположении духа и постарался ответить на максимальное число вопросов.

Уральскую прессу интересовало, как новый полпред будет взаимодействовать с регионами, куда поедет в первую очередь. Однако Владимир Якушев с ходу заявил, что не станет выделять какой-то конкретный регион и ставить его себе в любимчики. Говоря о Курганской области, Якушев отметил, что в регионе много задач, которые необходимо решать, передает корреспондент Накануне.RU.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, который касался первоочередных задач полпреда и его работе в векторе развития Курганской области, Якушев подчеркнул – у него нет конкретных приоритетов.

"Нельзя заниматься здравоохранением, не занимаясь "коммуналкой", и наоборот, нельзя строить дороги и не строить детские сады. Все вопросы будут в зоне моего внимания и, конечно же, акцент буду делать на помощь. В Кургане много вопросов, очень предметно знаю по тем направлениям, которые последние 2,5 года курировал – и то, что касается "Чистой воды", то, что касается "коммуналки", то, что касается стройки, то, что касается "Комфортной городской среды", - отметил Владимир Якушев.

Новый полпред также пообещал трудиться в связке с губернатором Вадимом Шумковым, отрабатывая все текущие задачи и вопросы.

"Вадим Михайлович – человек, которого я очень хорошо знаю, а он прекрасно знает меня. Все остальные вопросы, которые его на сегодняшний день волнуют, в которых ему нужна какая-то помощь, совет – я к его услугам, и максимально чем буду полезен – отработаю", - заявил Владимир Якушев.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков долгое время работал вместе с Владимиром Якушевым в Тюменской области. Глава региона поделился с Накануне.RU ожиданиями от назначения Якушева в качестве нового полномочного представителя президента в УрФО.

"Самые позитивные ожидания. На самом деле, с Владимиром Владимировичем удалось долго работать рядом. Многому учился, много что пригодилось. Он сам – работяга, и того же требует от других. Сейчас у него в качестве полпреда уникальный опыт: региональный - в качестве работы губернатором одного из наиболее успешных субъектов, плюс министерский - на одном из самых сложных направлений. Полагаю, это уникальное сочетание знаний, опыта и связей даст нашему округу очень высокие дополнительные возможности", - отметил Вадим Шумков.

Также Якушев в ходе пресс-конференции подчеркнул, что полпредство не будет вмешиваться в деятельность региональных и муниципальных органов власти.

"Мы будем выступать с позиции, в первую очередь, помощников, а не контролеров. Я - сторонник командной работы. Со всеми главами регионов у меня неплохие личные отношения, проблем с коммуникациями быть не должно. Как говорится, дорогу осилит идущий", - отметил Владимир Якушев.