На Южном Урале экс-начальника исправительного учреждения будут судить за покушение на сбыт наркотиков

Бывшего начальника ФКУ ЛИУ №9 ГУФСИН России по Челябинской области будут судить за превышение должностных полномочий и покушение на незаконный оборот наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый по просьбе заключенного обеспечил передачу на территорию исправительного учреждения банки с кофе, в которой находились наркотические средства массой более 10 грамм.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.