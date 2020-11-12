Трое сургутян насмерть отравились наркотиками

В Сургуте нашли тела троих людей, отравившихся наркотической смесью, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Около полуночи 11 ноября в квартире одного из домов по улице Губкина обнаружены тела и 21-летней и 25-летнего пострадавших. При осмотре у обоих нашли признаки отравления синтетическим наркотиком. За несколько часов до этого в подъезде между 12 и 13 этажами одного из домов по улице Университетская найдено тело 34-летнего отравившегося наркотиком.

Назначены экспертизы, которые установят точную причину смерти сургутян.

Напомним, аналогичная история с отравлениями "спайсами" в Сургуте прогремела на всю страну осенью 2015 г. С 18 сентября в больницу экономической столицы Югры начали спешно попадать сначала единицы, потом – десятки людей. Причиной стало неизвестное на тот момент вещество, не имевшееся в списке наркотических и, соответственно, запрещенных к распространению. В общей сложности пострадали 220 человек, семеро умерли. Две-три затяжки этой курительной смесью, основанной на яде, ведут прямиком в кому, говорят медики. Сейчас это вещество уже внесено в список запрещенных.